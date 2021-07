Circa 7 mila giocattoli cinesi contraffatti sequestrati a Napoli (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa 7 mila giocattoli contraffatti di fabbricazione cinese sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia per le Dogane nel Porto di Napoli. I giocattoli erano destinati ad una società campana ed erano nascosti tra altre partite di merce. I giocattoli riproducevano il modello “APE” della Piaggio in miniatura. L’azienda, interpellata, ha dichiarato contraffatti i giocattoli. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi fabbricazione cinese sono statidai funzionari dell’Agenzia per le Dogane nel Porto di. Ierano destinati ad una società campana ed erano nascosti tra altre partite di merce. Iriproducevano il modello “APE” della Piaggio in miniatura. L’azienda, interpellata, ha dichiarato. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato. L'articolo ...

