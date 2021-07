Blitz della polizia a Guidonia (Roma): un arresto e maxi sequestro (Di sabato 31 luglio 2021) commenta La squadra mobile di Roma ha arrestato un 30enne Romano accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti, dopo aver monitorato i suoi spostamenti da un appartamento a Guidonia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) commenta La squadra mobile diha arrestato un 30enneno accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti, dopo aver monitorato i suoi spostamenti da un appartamento a, ...

Advertising

direzioneprc : BLITZ ANTICAPORALATO ARRESTATI MANAGER DELLA PIÙ GRANDE STAMPERIA DI LIBRI IN ITALIA Tra gli 11 arrestati a Padova… - petergomezblog : Riforma penale, ora l’obiettivo diventa l’abuso d’ufficio: blitz di Forza Italia in commissione. E il governo dice… - caltalive : In occasione del primo “blitz” organizzato a gennaio, il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, ieri mattin… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Blitz della polizia a Guidonia (Roma): un arresto e maxi sequestro #roma - erblin344 : RT @MediasetTgcom24: Blitz della polizia a Guidonia (Roma): un arresto e maxi sequestro #roma -