Amici 20, Sangiovanni e la gonna rosa shocking che fa discutere (Di sabato 31 luglio 2021) Sangiovanni porta a casa un successo dietro l’altro e questa volta lo fa non rinunciando al suo stile genderless che gli permette di esprimere le sue opinioni indossando un completo femminile rosa shocking. L’occasione è stata la copertina a lui dedicata da Outpump che gli ha regalato una vera pioggia di like. Il cantante svela poi le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta molto forte, ovviamente con la consapevolezza che avrebbe fatto parlare di se. Luciano e Manuela e lo sfottò a Stefano Innamoratissimi e complici, Luciano Punzo e Manuela ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 luglio 2021)porta a casa un successo dietro l’altro e questa volta lo fa non rinunciando al suo stile genderless che gli permette di esprimere le sue opinioni indossando un completo femminile. L’occasione è stata la copertina a lui dedicata da Outpump che gli ha regalato una vera pioggia di like. Il cantante svela poi le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta molto forte, ovviamente con la consapevolezza che avrebbe fatto parlare di se. Luciano e Manuela e lo sfottò a Stefano Innamoratissimi e complici, Luciano Punzo e Manuela ...

Advertising

Luisa72280405 : RT @Ti_sta_: Qui per dire che Aka avrebbe dovuto vincere amici e non Giulia o sangiovanni e uso questa cover per avvalorare la mia tesi #am… - 7evenvibes : se volete entrare scrivetemi!???? #amici #amic #aka7even #deddy #tancredi #gigiulola #sangiovanni #alessandro… - fscmusicpress : Malibù, il nuovo singolo di San Giovanni è già un successo! #malibú #malibù #malibusangiovanni #malibu… - mainly_noemi : RT @Ti_sta_: Qui per dire che Aka avrebbe dovuto vincere amici e non Giulia o sangiovanni e uso questa cover per avvalorare la mia tesi #am… - Sharemoonlight_ : RT @Ti_sta_: Qui per dire che Aka avrebbe dovuto vincere amici e non Giulia o sangiovanni e uso questa cover per avvalorare la mia tesi #am… -