(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono ritenuti, a vario titolo, didiversecommesse ai danni di distributori di benzina e supermercati a Giugliano in Campania e comuni limitrofi commesse tra gennaio e febbraio scorsi i due 32enni – originari di Afragola e Cardito – arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Le indagini, condotte in coordinamento dai Carabinieri delle stazioni di Varcaturo, Qualiano e Grumo Nevano, attraverso una minuziosa analisi dei dettagli emersi dalla visione ...

Advertising

anteprima24 : ** Accusati di undici #Rapine nel #Napoletano: in carcere due responsabili ** -

Ultime Notizie dalla rete : Accusati undici

La Provincia Pavese

rapine in due mesi, messe a segno a Giugliano in Campania e nei Comuni limitrofi. Ne sono ... Ora sonodegli assalti a distributori di benzina e supermercati compiuti tra gennaio e ...I carabinieri li hanno sorpresi, a margine di una perquisizione, in possesso dipiante di ... Sonodi detenzione e coltivazione illecita di sostanza stupefacente. Condividi: Twitter ...Due 32enni di Afragola e Cardito tra gennaio e febbraio avevano messo a segno 11 colpi nell'hinterland napoletano. Due complici sono ancora ricercati ...Undici rapine in due mesi, messe a segno a Giugliano in Campania e nei Comuni limitrofi. Ne sono ritenuti responsabili due giovani di 32 anni, rispettivamente di Afragola e Cardito. Già detenuti per u ...