Abarth 695 Collectors' Edition | alla guida della compatta a tiratura limitata

Siamo andati in pista a Balocco con l'ultima nata in casa: laEsseesse Collector's Edition . Solo 1.390 esemplari per un auto che riporta alla memoria gli Anni '70 e soprattutto la primafirmata dal mitico Carlo. Molti i dettagli in ...Il marchio dello Scorpione torna a far battere il cuore degli Abarthisti con una nuova "Collectors' Edition": l'Esseesse, il cui nome affonda le proprie radici nella storia del marchio e ...Annuncio vendita Abarth 595 Cabrio 595 C 1.4 Turbo T-Jet 160 CV Competizione usata del 2012 a Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Abbiamo provato sulla pista di Balocco 695 Esseesse, una serie speciale caratterizzata da un peso ridotto e un'aerodinamica migliorata.