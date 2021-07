Tokyo 2020, Canoa slalom: Giovanni De Gennaro si ferma in semifinale (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente da fare per Giovanni De Gennaro nella semifinale della gara olimpica di Canoa slalom a Tokyo 2020. Il numero 7 del Ranking mondiale si rende protagonista di una prova assolutamente da dimenticare e chiude al quattordicesimo posto con 100.23 secondi. Era uno dei favoriti per la qualificazione, ma l’azzurro ha incontrato difficoltà sin dal primo momento: De Gennaro ha preso due penalità, per un totale di 4 secondi, che gli hanno tarpato le ali definitivamente. L’azzurro, fuori dalla top ten di questo round, vede sfumarsi la possibilità di andare in ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente da fare perDenelladella gara olimpica di. Il numero 7 del Ranking mondiale si rende protagonista di una prova assolutamente da dimenticare e chiude al quattordicesimo posto con 100.23 secondi. Era uno dei favoriti per la qualificazione, ma l’azzurro ha incontrato difficoltà sin dal primo momento: Deha preso due penalità, per un totale di 4 secondi, che gli hanno tarpato le ali definitivamente. L’azzurro, fuori dalla top ten di questo round, vede sfumarsi la possibilità di andare in ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Tokyo 2020 – Il Canada vince ancora e torna in corsa per i quarti - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Tokyo: Tamberi qualificato per la finale dell'alto - Olimpiadi Tokyo 2020 - -