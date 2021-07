Tokyo 2020, atletica, Crippa: “Non sono riuscito a tenere il passo, devo gestirmi meglio” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Nel finale non sono più riuscito a tenere il passo degli altri. In queste gare un po’ tattiche devo imparare a gestirmi meglio, senza fare l’elastico sprecando troppe energie, che possono essere utili negli ultimi giri. Ho gareggiato con atleti di altissimo livello e spero di arrivarci anche io pian piano, lavorando tanto“. Queste sono le considerazioni di Yeman Crippa, undicesimo nella finale dei 10.000 metri di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Nel finale nonpiùildegli altri. In queste gare un po’ tatticheimparare a, senza fare l’elastico sprecando troppe energie, che posessere utili negli ultimi giri. Ho gareggiato con atleti di altissimo livello e spero di arrivarci anche io pian piano, lavorando tanto“. Questele considerazioni di Yeman, undicesimo nella finale dei 10.000 metri dileggera alle Olimpiadi di. L’atleta ...

