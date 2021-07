Sale l'incidenza, ma sono 24 i Comuni Covid free: Civitanova è quello con più contagi (Di venerdì 30 luglio 2021) MACERATA - Cresce il contagio in provincia di Macerata , che rimane la peggiore per incidenza di tutte le Marche . Però è anche l'unico territorio in cui non ci sono ricoverati Covid nelle strutture ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) MACERATA - Cresce ilo in provincia di Macerata , che rimane la peggiore perdi tutte le Marche . Però è anche l'unico territorio in cui non ciricoveratinelle strutture ...

Advertising

CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Rt sale a 1,57 rispetto all’1,26 della scorsa settimana. Peggiora ancora l’incidenza settimanale che dai 41 casi per 100 mil… - robertopontillo : Rt nazionale sale a 1,57 rispetto all’1,26 della scorsa settimana. Peggiora ancora l’incidenza settimanale che dai… - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: Rt sale a 1,57 rispetto all’1,26 della scorsa settimana. Peggiora ancora l’incidenza settimanale che dai 41 casi per 100 mil… - diegonanni76 : RT @GiovaQuez: Rt sale a 1,57 rispetto all’1,26 della scorsa settimana. Peggiora ancora l’incidenza settimanale che dai 41 casi per 100 mil… - GiovaQuez : Rt sale a 1,57 rispetto all’1,26 della scorsa settimana. Peggiora ancora l’incidenza settimanale che dai 41 casi pe… -