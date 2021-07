Roma, donna si ribella al controllo: aggredisce i poliziotti e ne ferisce uno (Di venerdì 30 luglio 2021) Il suo atteggiamento ‘strano’ e nervoso ha insospettito gli agenti di Polizia, che hanno pensato bene di fermarla per sottoporla a un controllo. Ma lei, di tutta risposta, ha aggredito i poliziotti, ferendone addirittura uno. E’ successo in via Mario Carrara, in zona Torrevecchia. La donna, identificata per J.M, ha creato un vero e proprio parapiglia, tant’è che è stato reso necessario un dispiegamento di forze dell’ordine per ‘placarla’, con tutti i residenti in allerta che si domandavano cosa stesse accadendo. L’arresto Dal controllo, reso difficile dall’atteggiamento della donna, è emerso che J.M ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Il suo atteggiamento ‘strano’ e nervoso ha insospettito gli agenti di Polizia, che hanno pensato bene di fermarla per sottoporla a un. Ma lei, di tutta risposta, ha aggredito i, ferendone addirittura uno. E’ successo in via Mario Carrara, in zona Torrevecchia. La, identificata per J.M, ha creato un vero e proprio parapiglia, tant’è che è stato reso necessario un dispiegamento di forze dell’ordine per ‘placarla’, con tutti i residenti in allerta che si domandavano cosa stesse accadendo. L’arresto Dal, reso difficile dall’atteggiamento della, è emerso che J.M ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, donna si ribella al controllo: aggredisce i poliziotti e ne ferisce uno - il_monocolo : #Femminicidio, giornata di cronaca nera a #Roma. Una donna di 43 anni è stata uccisa con una coltellata dopo essere… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Roma, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno #Roma - resort7983 : RT @chilhavistorai3: Qualcuno ha incontrato Rosina? Il figlio, i nipoti e gli amici chiedono aiuto per rintracciare la donna, che da lunedì… - TommasoChimenti : RT @rtl1025: ?? Una donna è stata uccisa a coltellate in casa a #Roma, in zona Portuense. L'allarme è scattato da una serie di segnalazioni… -