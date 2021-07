Referendum LGBT+ in Ungheria, la presa di posizione di Lewis Hamilton nella settimana del GP (Di venerdì 30 luglio 2021) A margine del Gran Premio di Ungheria, il pilota Lewis Hamilton prende una posizione decisa contro il Referendum, voluto da Viktor Orbán. Così prima di gareggiare, il pilota non scorda di mostrare il suo sostegno a tutti quelli che saranno ingiustamente discriminati da una legge di chiara matrice omofoba, con una storia su Instagram. LEGGI ANCHE => La Germania e la partita per i diritti LGBTQ+: ma la Uefa si mette.. Lewis Hamilton corre sulla strada dei diritti Sport e politica sembrano sempre più essere intrinseci. In effetti, correndo il GP ungherese, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 luglio 2021) A margine del Gran Premio di, il pilotaprende unadecisa contro il, voluto da Viktor Orbán. Così prima di gareggiare, il pilota non scorda di mostrare il suo sostegno a tutti quelli che saranno ingiustamente discriminati da una legge di chiara matrice omofoba, con una storia su Instagram. LEGGI ANCHE => La Germania e la partita per i diritti LGBTQ+: ma la Uefa si mette..corre sulla strada dei diritti Sport e politica sembrano sempre più essere intrinseci. In effetti, correndo il GP ungherese, ...

