Nuova maglia Napoli: Amazon possibile quarto sponsor, colori e data (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato presso il Konami Training Center di Castel Volturno per incontrarsi con alcuni rivenditori (nella sala dove si tengono le conferenze stampa) interessati alla Nuova maglia della stagione 2021/2022 da gioco. Secondo il 'Corriere del Mezzogiorno', il patron azzurro in quest'ultimo periodo si starebbe dedicando solamente alle nuove casacche della squadra (EA7) firmate da Giorgio Armani, in arrivo probabilmente entro e non oltre la metà del mese di agosto. Nel corso della conferenza ADL, insieme ai dirigenti Andrea Chiavelli e Alessandro ...

