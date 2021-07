“La Uefa non può più minacciarci”: Juve, Barcellona e Real Madrid tornano a parlare di Super League (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo la decisione del tribunale di Madrid, i tre club che hanno partorito l’idea e il progetto Super League hanno emanato un comunicato congiunto al vetriolo contro la Uefa. Il progetto di una competizione – poco meritocratica – parallelo alle competizioni organizzate dal massimo organismo del calcio Europeo è tutt’altro che morto. Juventus, Barcellona e Real Madrid sono pronte a riprendere le discussioni e le interlocuzioni per dare vita a questo nuovo torneo d’élite. Super League, il comunicato congiunto di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo la decisione del tribunale di, i tre club che hanno partorito l’idea e il progettohanno emanato un comunicato congiunto al vetriolo contro la. Il progetto di una competizione – poco meritocratica – parallelo alle competizioni organizzate dal massimo organismo del calcio Europeo è tutt’altro che morto.ntus,sono pronte a riprendere le discussioni e le interlocuzioni per dare vita a questo nuovo torneo d’élite., il comunicato congiunto di ...

