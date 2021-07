Juventus | senti Carnevali | Locatelli vuole i bianconeri | ma serve accelerare i tempi

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, senti Chiellini: 'Voglio alzare altri trofei con questa squadra' - Gazzetta_it : Juve, senti Chiellini: 'Voglio alzare altri trofei con questa squadra' - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Sassuolo mette fretta alla #Juventus per #ManuelLocatelli. - CalcioPillole : Il #Sassuolo mette fretta alla #Juventus per #ManuelLocatelli. - infoitsport : Juventus, senti l'allenatore del Santos: 'Kaio Jorge? Spero resti' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti

Quotidiano.net

... stiamo parlando con diversi club e aspettiamo delle proposte - la posizione di Sergio Canozzi , consulente di mercato del Santos - La? Abbiamo avuto un paio di contatti. Sappiamo che in ...Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo , ha spiegato a Sky Sport la situazione del centrocampista, obiettivo di mercato dellaLa Signora punta a chiudere in questi giorni per il centrocampista del Sassuolo. Giallo invece legato a Kaio Jorge: il suo contratto scade a dicembre oppure nel 2023?L'attaccante Bruno Marques è tornato a partecipare a una partita del Santos. Come Kaio Jorge era fuori dal duello contro Juazeirense, imercoledì, a Vila Belmiro, per gli ottavi ...