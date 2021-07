Jamie Lee Curtis: 'Mio figlio è transgender, orgogliosa che sia diventata una ragazza...' (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby', così Jamie Lee Curtis confessa al magazine Aarp che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostroThomas in nostra figlia Ruby', cosìLeeconfessa al magazine Aarp che la ...

