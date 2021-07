Inghilterra, colpi di testa: clamorosa decisione della Football Association! (Di venerdì 30 luglio 2021) Inghilterra, la Football Association ha avanzato nelle ultime ore una proposta che, a pensarci, sembra avere dell’incredibile. A seguito di uno studio, effettuato nel 2019, in cui emergeva il collegamento tra colpi di testa ripetuti e malattie cerebrali neurodegenerative. La proposta sarebbe quella di limitare, almeno in allenamento i colpi di testa, 10 sarebbe il numero massimo consentito. La sessione di allenamento dedicata alla parte aereo sarebbe solamente una a settimana. Le dichiarazioni Le maggiori associazioni del calcio inglese come Premier League, FA, Professional ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021), laAssociation ha avanzato nelle ultime ore una proposta che, a pensarci, sembra avere dell’incredibile. A seguito di uno studio, effettuato nel 2019, in cui emergeva il collegamento tradiripetuti e malattie cerebrali neurodegenerative. La proposta sarebbe quella di limitare, almeno in allenamento idi, 10 sarebbe il numero massimo consentito. La sessione di allenamento dedicata alla parte aereo sarebbe solamente una a settimana. Le dichiarazioni Le maggiori associazioni del calcio inglese come Premier League, FA, Professional ...

Advertising

infoitsport : Inghilterra, un freno ai colpi di testa in allenamento - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Dalla prossima stagione, massimo dieci colpi di testa per allenamento a giocatore. L'obiettivo è proteggere i giocatori… - CalcioPillole : Dalla prossima stagione, massimo dieci colpi di testa per allenamento a giocatore. L'obiettivo è proteggere i gioca… - sportface2016 : #Inghilterra, la decisione della FA: tetto sul numero di colpi di testa in allenamento - Chiedoperunami4 : RT @alessandro1up: @CalcioFinanza Scusate ma i colpi di minchia saranno sempre validi.... visto che cmq parliamo sempre di testa... chiedo… -