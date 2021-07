Ignazio Moser si fa biondo: il web si divide tra complimenti e critiche [FOTO] (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovo cambio di look per Ignazio Moser. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi dopo aver stravolto il suo taglio di capelli durante il reality, dove è stato costretto a rasarsi a zero per ottenere una ricompensa settimanale, ha scelto questa volta di cambiare colore. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di farsi biondo. Il modello, … L'articolo Ignazio Moser si fa biondo: il web si divide tra complimenti e critiche FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovo cambio di look per. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi dopo aver stravolto il suo taglio di capelli durante il reality, dove è stato costretto a rasarsi a zero per ottenere una ricompensa settimanale, ha scelto questa volta di cambiare colore. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di farsi. Il modello, … L'articolosi fa: il web sitraproviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser senza freni su una ex naufraga “Se non fossi stato fidanzato …” - #Ignazio #Moser #senza #freni… - notpink : Ignazio Moser è il mio tallone d'Achille - infoitcultura : Ignazio Moser cambia look: le fans disapprovano - infoitcultura : Colpo di testa per Ignazio Moser Stravolge il suo look e si fa platino - infoitcultura : Cecilia Rodriguez lascia Ignazio Moser (di nuovo) | Nel suo cuore un altro amore -