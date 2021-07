Hamilton e Vettel contro le leggi omofobe di Orban. “Inaccettabile e codardo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Lewis Hamilton non le manda a dire, come al solito. E, in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si terrà questo fine settimana a Budapest (Ungheria), non si è trattenuto dall’esprimere tutta la sua rabbia contro la legge, da lui definita “anti-LGBT”, del premier ungherese Viktor Orban e già condannata duramente dall’Unione europea. Dopo essersi presentato in conferenza stampa con un paio di scarpe arcobaleno, il campione del mondo in carica ha scritto un post su Instagram nel quale esprime il proprio “sostegno per le persone colpite dalla legge anti-LGBTQ del governo”. “È Inaccettabile, codardo e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Lewisnon le manda a dire, come al solito. E, in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si terrà questo fine settimana a Budapest (Ungheria), non si è trattenuto dall’esprimere tutta la sua rabbiala legge, da lui definita “anti-LGBT”, del premier ungherese Viktore già condannata duramente dall’Unione europea. Dopo essersi presentato in conferenza stampa con un paio di scarpe arcobaleno, il campione del mondo in carica ha scritto un post su Instagram nel quale esprime il proprio “sostegno per le persone colpite dalla legge anti-LGBTQ del governo”. “Èe ...

Advertising

repubblica : Hamilton e Vettel a Budapest con scarpe arcobaleno: 'Le leggi Orban anti Lgbt inaccettabili e codarde' - Open_gol : «Tutti hanno il diritto essere loro stessi, a prescindere da chi amano o da come si identificano» - SkySportF1 : F1, Hamilton e Vettel in Ungheria contro la legge anti-LGBT #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: «Tutti hanno il diritto essere loro stessi, a prescindere da chi amano o da come si identificano» - Oscar10silver : @ilgiornale Ma pensino piuttosto a fare bene il loro lavoro !!! Stiano fuori da questioni molto più grosse di loro… -