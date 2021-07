Ginnastica | il crollo del dominio USA e un nuovo paradigma Sunisa Lee salva il carrozzone | ma il sistema è a nudo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Gli USA hanno dominato l’ultimo decennio nellaartistica femminile. La corazzata a stelle e strisce ha indirizzato l’universo della Polvere di Magnesio, vincendo la gara a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016 oltre che in cinque edizioni dei Mondiali (ovvero tutte quelle disputate dal 2011 al 2019 in cui era previsto il team event). Unformidabile a livello agonistico e tecnico, ma che è crollato quando è emerso lo scandalo abusi sessuali che ha portato alla condanna ultrasecolare del medico Larry Nassar e all’uscita dai vertici federali dei coniugi Karoly. Sembrava, però, che gli States riuscissero comunque a portare a ...

sarahross71 : RT @tempoweb: 'Ho a che fare con i demoni'. Il crollo di #SimoneBiles scuote #Tokyo2020 #giochiolimpici #ginnastica #usa #27luglio #iltempo… - tempoweb : 'Ho a che fare con i demoni'. Il crollo di #SimoneBiles scuote #Tokyo2020 #giochiolimpici #ginnastica #usa… - lupettorosso76 : Ginnastica, Simone Biles sostituita nel concorso generale Simone Biles si ritira dalla finale a squadre di ginnasti… - PatoCornejo : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, nella ginnastica artistica a squadre oro russo, Usa argento (con dramma Biles), Italia quarta #Tokyo2020 https:… - paoloigna1 : Peccato per le nostre atlete a cui è sfuggito il podio #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica crollo

La Gazzetta dello Sport

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta finaleall around donne/ Oro per Sunisa Lee, ... certo sarebbe potuta essere un'altra medaglia se in semifinale non fosse arrivato il...Il giallo del post sui social Dietro ilin Giappone ci sarebbe quindi il fatto di aver subito abusi sessuali da parte di Larry Nassar, osteopata della Nazionale statunitense didal ...Gli USA hanno dominato l'ultimo decennio nella ginnastica artistica femminile. La corazzata a stelle e strisce ha indirizzato l'universo della Polvere di Magnesio, vincendo la gara a squadre alle Olim ...La nuova stella è Daiki Hashimoto, 19 anni, il più giovane oro olimpico nella ginnastica di tutti i tempi. Il Giappone si è fermato per ...