F1 GP Ungheria 2021, prove libere 1: risultati e classifica, miglior tempo per Verstappen (Di venerdì 30 luglio 2021) Max Verstappen su Red Bull fa registrare il miglior crono in 1.17.555 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2021, piazzando la sua monoposto davanti alla coppia Mercedes composta da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Buon quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc chiude con il settimo tempo. La sessione è caratterizzata da un dominio dell’olandese inseguito dalle frecce d’argento e dall’incidente di Yuki Tsunoda, finito contro le barriere a pochi minuti dal termine. La direzione di gara, per permettere la rimozione della ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Maxsu Red Bull fa registrare ilcrono in 1.17.555 nella prima sessione didel Gran Premio di, piazzando la sua monoposto davanti alla coppia Mercedes composta da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Buon quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc chiude con il settimo. La sessione è caratterizzata da un dominio dell’olandese inseguito dalle frecce d’argento e dall’incidente di Yuki Tsunoda, finito contro le barriere a pochi minuti dal termine. La direzione di gara, per permettere la rimozione della ...

