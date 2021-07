Elisa Isoardi in vacanza in Sardegna sceglie sempre il costume intero

(Di venerdì 30 luglio 2021)ha scelto laper le sue vacanze estive e ancora una volta il. Niente bikini in spiaggia per la conduttrice nonostante sia in gran forma dopo l’avventura a L’Isola dei famosi. Con o senza pancettapreferisce andare al mare coprendosi con ilo forse è solo un modo per essere ancora più sensuale. Sono pochissime le donne che rinunciano al bikini al mare o in piscina e chissà perché la conduttrice nella sua valigia sembra avere messo solo costumi interi e neri. Grazie all’Isola ...

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Elisa Isoardi ?? - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno litigato? L'indizio fa pensare - GF_diretta : Elisa Isoardi: ecco perchè avrebbe partecipato all'#IsoladeiFamosi #isola Ha partecipato all’Isola perché qualcuno… - ESASPER4TA : Io e Elisa Isoardi - Rossy04787082 : @chiara33055274 Mah secondo me sarà quello che successe l'anno scorso con Elisa Isoardi ricordi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

La conduttrice è finalmente atterrata in Sardegna per la sua vacanza all'insegna del relax e le Instagram story che ha condiviso in costume sono da infarto. Per la bellaun "no!" secco da parte della rete Mediaset riguardo un suo possibile ingresso nella squadra delle loro conduttrici per la stagione autunnale, ma per lei, così come è stato anticipato ...Le vacanze disono all'insegna della natura, dei posti belli, del buon cibo e degli affetti più cari. Dopo un periodo trascorso in Piemonte insieme alla mamma, la conduttrice tv ha percorso l'Italia a ...Elisa Isoardi ha scelto la Sardegna per le sue vacanze estive e ancora una volta il costume intero. Niente bikini in spiaggia per la conduttrice nonostante sia in gran forma dopo l’avventura a L’Isola ...Elisa Isoardi è in formissima e si gode la sua estate al mare in Sardegna con le amiche: la conduttrice sfoggia un costume ad un pezzo e un sorriso ...