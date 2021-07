Cassa depositi e prestiti, profitti per 1,4 miliardi nei primi sei mesi del 2021. Il risparmio postale in gestione sfiora i 280 miliardi (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel primo semestre il gruppo Cassa depositi e prestiti è tornata all’utile con guadagni per 1,4 miliardi di euro che si confronta con la perdita di 7oo milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Controllata all’ 83% dal ministero del Tesoro, e per la quota rimanente dalle fondazioni bancarie, Cdp è la Cassaforte delle partecipazioni pubbliche nonché braccio operativo del Mef sui mercati. In portafoglio ci sono, tra l’altro, il 26% di Eni, il 35% di Poste, il 31% di Snam ,il 71% di Fincantieri, il 9% di Telecom Italia. Cdp gestisce il risparmio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel primo semestre il gruppoè tornata all’utile con guadagni per 1,4di euro che si confronta con la perdita di 7oo milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Controllata all’ 83% dal ministero del Tesoro, e per la quota rimanente dalle fondazioni bancarie, Cdp è laforte delle partecipazioni pubbliche nonché braccio operativo del Mef sui mercati. In portafoglio ci sono, tra l’altro, il 26% di Eni, il 35% di Poste, il 31% di Snam ,il 71% di Fincantieri, il 9% di Telecom Italia. Cdp gestisce il...

