Calciomercato Lazio, altro colpo in attacco per Sarri: è ad un passo (Di venerdì 30 luglio 2021) La Lazio è ad un passo dall’esterno, il secondo, chiesto da Maurizio Sarri. I biancocelesti, infatti, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, sarebbero pronti a chiudere il colpo Kostic dall’Eintracht. L’esterno dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore la possibile fumata bianca, con Sarri che aspetta il calciatore, perfetto nel 4-3-3 del neo tecnico dei biancocelesti. Potrebbe interessarti anche: Atalanta, è fatta per il sostituto di Romero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Laè ad undall’esterno, il secondo, chiesto da Maurizio. I biancocelesti, infatti, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, sarebbero pronti a chiudere ilKostic dall’Eintracht. L’esterno dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore la possibile fumata bianca, conche aspetta il calciatore, perfetto nel 4-3-3 del neo tecnico dei biancocelesti. Potrebbe interessarti anche: Atalanta, è fatta per il sostituto di Romero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

LALAZIOMIA : TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa…… - infoitsport : Calciomercato Lazio, non solo Brekalo per il dopo Correa: spunta l'alternativa - infoitsport : Calciomercato Lazio, quante piste in Bundesliga: tutti i nomi - Valezz9 : RT @ForzaLazio__: ??MERCATO LAZIO?? Pedullà: “ #Basic affare chiuso , su #grimaldo notizie contrastanti , non è una priorità del club “ #ca… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, anche l'Hertha Berlino su Shaqiri. Il ds: “Ci piace molto” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato, l'Hertha Berlino piomba su Shaqiri. Il ds: 'Ci piace molto' Per il momento la Lazio preferisce concentrarsi su altri profili in entrata ma non molla la pista Shaqiri per il futuro. Nei giorni scorsi l'ex attaccante di Inter e Bayern Monaco aveva lodato ...

Lazio, Correa PSG pista tramontata: ora il futuro è un rebus ...argentino è un rebus Il caso Joaquin Correa è senza alcun dubbio il tema più caldo di casa Lazio. L'argentino, come ormai è risaputo, è il sacrificabile in questa sede di calciomercato. Le offerte ...

Calciomercato Lazio, quante piste in Bundesliga: tutti i nomi Lazio News 24 Calciomercato, l’Udinese pensa a Walukiewicz: sullo sfondo Lazio e Liverpool CALCIOMERCATO - L'Udinese è a caccia di rinforzi per il reparto difensivo. Dopo la cessione di de Paul all'Atletico Madrid, il club friulano può intervenire ...

Calciomercato Lazio, non solo Brekalo per il dopo Correa: spunta l'alternativa Fino a qualche settimana fa la destinazione più accreditata pareva essere Parigi, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata in maniera quasi irreversibile. L'argentino lascerà quasi sicuramente ...

Per il momento lapreferisce concentrarsi su altri profili in entrata ma non molla la pista Shaqiri per il futuro. Nei giorni scorsi l'ex attaccante di Inter e Bayern Monaco aveva lodato ......argentino è un rebus Il caso Joaquin Correa è senza alcun dubbio il tema più caldo di casa. L'argentino, come ormai è risaputo, è il sacrificabile in questa sede di. Le offerte ...CALCIOMERCATO - L'Udinese è a caccia di rinforzi per il reparto difensivo. Dopo la cessione di de Paul all'Atletico Madrid, il club friulano può intervenire ...Fino a qualche settimana fa la destinazione più accreditata pareva essere Parigi, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata in maniera quasi irreversibile. L'argentino lascerà quasi sicuramente ...