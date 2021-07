Calcio: Figc scrive al governo, ‘sostenga il sistema’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – La Figc ha inviato oggi un documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e Finanze, Salute e Sviluppo Economico, e al Sottosegretario allo Sport, nel quale vengono analizzati nel dettaglio potenzialità, criticità e impatto socio-economico di uno dei settori produttivi più rilevanti del nostro Paese. Lo scrive la FederCalcio sul suo sito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Laha inviato oggi un documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e Finanze, Salute e Sviluppo Economico, e al Sottosegretario allo Sport, nel quale vengono analizzati nel dettaglio potenzialità, criticità e impatto socio-economico di uno dei settori produttivi più rilevanti del nostro Paese. Lola Federsul suo sito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FIGCfemminile : ??? Tutta la #SerieAFemminile 2021-22 torna su @TIM_vision! ???? ?? Il massimo campionato di calcio femminile sbarca a… - LALAZIOMIA : Figc, lettera al Governo: 'Sostenete il calcio, fondamentale per la ripresa dell'Italia' - Sergio_Dionese : RT @FIGC: La #FIGC scrive al #Governo: “Sostenete il sistema #calcio, è fondamentale per la #ripresa generale dell’#Italia” - Giuggio72684862 : RT @aridatececonte: #Figc al governo “Sostenere il calcio, è vitale per la ripresa” ?? Questi prima vivono al di sopra delle loro possibili… - CORNERNEWS24 : #Calcio - ++ Calcio:Figc a Governo'sostenete sistema, è fondamentale' ++ Inviata analisi per sottolineare potenzialità e criticità -