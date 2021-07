Cade sopra una ringhiera e si infilza la gamba: grave un 68enne a Berbenno (Di venerdì 30 luglio 2021) L’incidente mentre potava delle piante a Berbenno: l’uomo, di 68 anni, è stato liberato dai Vigili del fuoco ed è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 luglio 2021) L’incidente mentre potava delle piante a: l’uomo, di 68 anni, è stato liberato dai Vigili del fuoco ed è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Advertising

ShockBecause_ : @twocreatures_ Siiii fammi sapere se cade sopra la tua testa - too_xedo : Confessioni di tre menti pericolose: noi TTT non siamo superstiziosi a parte corna e bicorna e sale sopra la spalla… - _heresallie : Ale che perde l’equilibrio per SimoGian, SimoGian che inciampa su AleMich che è caduto e gli cade proprio sopra. NO… - ah_okay_ : Saputo che praticamente nella mia città ci sono tantissimi incedi e infatti fuori non si può stare per la puzza di… - Faffalacurly : Comuqnue stavo pensando che se ad un ostacolo cade il primo volano uno sopra l'altro #GiochiOlimpici -