Atac | Giampaoletti | nessuna accusa a Raggi in mie note tecniche

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Leggo con fastidio su alcuni articoli di stampa che una nota tecnica, inviata agli uffici capitolini nell’ambito di una complessa interlocuzione su molteplici temi, sia stata trasformata in unaalla sindaca.” “Nel corso delle ultime settimane ho intrattenuto una corrispondenza di natura strettamente tecnica sull’azienda di trasporto pubblico con gli uffici di Roma Capitale. Qualsiasi riferimento alla sindaca in prima persona, così come ogni strumentalizzazione politica di ogni mia dichiarazione, non appartiene alla mia persona ed al mio profilo etico e professionale”. Così in una nota il Direttore Generale di, Franco ...