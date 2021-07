Zia Cri è pronta a tornare in forma

(Di giovedì 29 luglio 2021) E’ scattata la molla per Zia Cri che nonostante il gran caldo èin. Qualche chilo in più, la salute non perfetta ma anche il desiderio dicome prima, così Cristina Lunardini inizia ad allenarsi. La protagonista di E’ sempre mezzogiorno che puntata dopo puntata ha conquistato il suo pubblico èad amarsi ancora di più e anche ad un po’ di sacrificio. E’ sempre apparsa così allegra e solare nella cucina di Antonella Clerici, apparentemente leggera al di là del peso, ha però svelato che ha ricevuto vari schiaffi dalla vita, eventi che le hanno fatto molto male. In un ...

Advertising

DitomedioXl : @cri_lavit Hai qualche problema con me zia? - BaritaliaNews : E’ sempre mezzogiorno, Zia Cri di pubblica un post e Antonella Clerici le risponde - zazoomblog : Ricette di Zia Cri: curry di pollo al burro - #Ricette #curry #pollo #burro -

Ultime Notizie dalla rete : Zia Cri

Solonotizie24

... per­tan­to, lo sco­po di ri­le­va­re, da un cam­pio­ne di la­vo­ra­to­ri dif­fe­ren­­to per lo­ca­li­tà e ti­po­lo­gia or­ga­niz­za­ti­va, le even­tua­li­ti­ci­tà al fine di con­sen­ti­re l'a­...Abbiamo conosciutoper essere stata una delle protagoniste principali del programma di Antonella Clerici , ovvero quello intitolato E' sempre mezzogiorno . Il suo vero nome è Cristina Lunardini e sembrerebbe che ...E’ scattata la molla per Zia Cri che nonostante il gran caldo è pronta a tornare in forma. Qualche chilo in più, la salute non perfetta ma anche il desiderio di tornare come prima, così Cristina Lunar ...Abbiamo conosciuto Zia Cri per essere stata una delle protagoniste principali del programma di Antonella Clerici, ovvero quello intitolato E’ sempre mezzogiorno. Il suo vero nome è Cristina Lunardini ...