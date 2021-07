Un governo con i figli di papà. Tabacci Jr si barrica in Leonardo. E la spara grossa: si asterrà sulle cose del padre (Di giovedì 29 luglio 2021) Bruno Tabacci è uomo di lungo corso politico, da sempre in Parlamento, da sempre in movimento per restarci, pur attraversando molti partiti. Democristiano doc, lo si è ritrovato spesso come il prezzemolo infilato ovunque. Con Mario Draghi vanta un’antica costumanza e il premier lo ha subito premiato con il sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio e varie deleghe tra cui quella allo Spazio. Sta di fatto che, come rivelato dal Domani, il figlio Simone si è sistemato a Leonardo, colosso del settore Difesa. Fonti aziendali riferiscono che il figlio di papà Tabacci acchiapperebbe sui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Brunoè uomo di lungo corso politico, da sempre in Parlamento, da sempre in movimento per restarci, pur attraversando molti partiti. Democristiano doc, lo si è ritrovato spesso come il prezzemolo infilato ovunque. Con Mario Draghi vanta un’antica costumanza e il premier lo ha subito premiato con il sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio e varie deleghe tra cui quella allo Spazio. Sta di fatto che, come rivelato dal Domani, ilo Simone si è sistemato a, colosso del settore Difesa. Fonti aziendali riferiscono che ilo diacchiapperebbe sui ...

Ultime Notizie dalla rete : governo con La proposta delle ong italiane per lo sviluppo economico dell'Africa ... coordinate dall'organizzazione Link 2007 con sede a Milano. Essa propone la ristrutturazione e ... Il fondo sarebbe gestito dal governo del singolo Stato, il quale, in assenza di pressioni dovute al ...

La Norvegia ha congelato 200 milioni di euro di finanziamenti diretti all'Ungheria Mentre Bruxelles parla, Budapest è espugnata. O quasi. Per una volta, perlomeno, il governo di Viktor Orbán si trova a fare i conti con i rubinetti chiusi anziché con gli ultimatum. A voler seguire gli indizi del primo colpo assestato in mesi all'autocrate magiaro, si finisce però ...

Governo, Draghi media con Salvini per chiudere sulla giustizia. E sui docenti prende tempo la Repubblica Emergenza Covid: prorogata scadenza delle patenti scadute Con la proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre 2021, anche le scadenze delle patenti slittano: i vari casi analizzati dal Ministero.

Tram, allerta cantieri. Merola chiama il governo Ok in giunta al progetto della Rossa, il bando esce il 9 o il 10 agosto. Il sindaco: "Lavori, serve un decreto semplificazioni" ...

