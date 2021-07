Traffico Roma del 29-07-2021 ore 13:30 (Di giovedì 29 luglio 2021) Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara e Bentrovati all’ascolto Traffico scarso nessun disagio di rilievo in questo momento fatta eccezione per la via Ardeatina dove ci sono difficoltà di circolazione all’altezza del Divino Amore code nelle due direzioni vicino Testaccio in via Marmorata si rallenta in direzione di Porta San Paolo in via della Camilluccia possibili rallentamenti tra via dei Colli della Farnesina e la via Cassia lavori sulla linea ferroviaria Roma-civitacastellana-viterbo i treni in transito tra le stazioni di Flaminio e di Saxa Rubra oggi al Colosseo la giornata inaugurale della G20 della cultura dal pomeriggio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara e Bentrovati all’ascoltoscarso nessun disagio di rilievo in questo momento fatta eccezione per la via Ardeatina dove ci sono difficoltà di circolazione all’altezza del Divino Amore code nelle due direzioni vicino Testaccio in via Marmorata si rallenta in direzione di Porta San Paolo in via della Camilluccia possibili rallentamenti tra via dei Colli della Farnesina e la via Cassia lavori sulla linea ferroviaria-civitacastellana-viterbo i treni in transito tra le stazioni di Flaminio e di Saxa Rubra oggi al Colosseo la giornata inaugurale della G20 della cultura dal pomeriggio ...

Advertising

repubblica : No Green Pass, da Milano a Palermo flop delle manifestazioni. A Roma i dimostranti bloccano il traffico. Patuanelli… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TIRegionale : #FL7 #RomaTermini #Formia direzione #Napoli traffico ferroviario in progressiva ripresa dopo inconveniente tecnico… - Karlo72624998 : No Green Pass, da Milano a Palermo flop delle manifestazioni. A Roma i dimostranti bloccano il traffico. Patuanelli… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Marmorata ?????? Code all'altezza di Via Amerigo Vespucci #Luceverde #Lazio -