Tale e Quale Show: come evitare il blackface? (Di giovedì 29 luglio 2021) Negli scorsi anni lo Show condotto da Carlo Conti era stato accusato di blackface, pitturando con pigmenti scuri il volto degli imitatori dei cantati afrodiscendenti. Dopo aver dichiarato che lo Show avrebbe smesso di perpetrare questa pratica, oggi Carlo Conti ha svelato Quale soluzione verrà adottata nel programma. Negli scorsi mesi la Rai ha accolto le richieste delle associazioni che combattono il razzismo in Italia di fermare la pratica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 luglio 2021) Negli scorsi anni locondotto da Carlo Conti era stato accusato di, pitturando con pigmenti scuri il volto degli imitatori dei cantati afrodiscendenti. Dopo aver dichiarato che loavrebbe smesso di perpetrare questa pratica, oggi Carlo Conti ha svelatosoluzione verrà adottata nel programma. Negli scorsi mesi la Rai ha accolto le richieste delle associazioni che combattono il razzismo in Italia di fermare la pratica Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

VanityFairIt : Ecco il cast dell'undicesima edizione di «Tale e Quale Show», al via il 17 settembre in prima serata su Raiuno - _SarCaustic : @ilGatt0Pardo Non è una novità, e riguarda campi all'apparenza non attinenti. Esempio? Un tale, il quale chiedeva i… - __alwaysthesun : RT @sfaccimmone: Figlio mio ,quando tua madre ti dice ' sei tale e quale a tuo padre' prendilo come un complimento. - Danibe23 : @CorSport Ho visto Porto-Roma e la Roma mi è parsa tale e quale al Manchester e il Tottenham di mou. Difesa bassa e… - Bebeblu1 : @Lucia072996931 @Frizzypazzy2 Tale e quale ???? -