Sassuolo | Carnevali | «Locatelli vuole andare alla Juve Presto un incontro» – VIDEO

Advertising

romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - TuttoMercatoWeb : Locatelli-Juventus, Carnevali: 'Aspettiamo offerta adeguata a breve, altrimenti resta a Sassuolo' - LucaMaritano : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… - sportli26181512 : Carnevali: 'Locatelli vuole la Juve. Berardi? Se arriverà una proposta, la ascolteremo': L'amministratore delegato… - giuseppemicco : RT @romeoagresti: L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Carnevali

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport , l'ad delGiovanniha parlato della trattativa con la Juventus per Manuel Locatelli : 'Domani ci sentiremo, non è ancora detto che ci vedremo ma abbiamo un appuntamento telefonico. Ci ...Giovanniribadisce la posizione delin merito all'affare Locatelli con la Juventus: le sue dicharazioni - VIDEO (Antonio Parrotto, inviato a) - Giovanni, dal palco della presentazione del, parla della trattativa per Locatelli alla Juventus. "E' una fortuna, se i problemi fossero tutti questi ben vengano. La ...Il dirigente del Sassuolo Carnevali ha svelato molti dettagli sulla trattativa con la Juve per Locatelli. Le dichiarazioni L’ad del Sassuolo Carnevali è intervenuto a Sky Sport 24 sulla trattativa con ...Carnevali su Locatelli alla Juventus. Carnevali su Locatelli alla Juventus: "Domani ci sentiremo, non è detto che ci vedremo domani. Di sicuro è un incontro che avverrà nei pro ...