Sacchi: "Spalletti è un mistero, non ho capito se è un allenatore sceneggiatore o tattico" (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrigo Sacchi, opinionista ed ex allenatore di calcio, ha rilasciato alcune parole su Luciano Spalletti alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si evince dal quotidiano: "Ammetto che per me Luciano Spalletti è ancora un mistero, un punto interrogativo: non ho ancora capito se va a destra o se va a sinistra. Mi riferisco, è ovvio, alla questione dell'allenatore sceneggiatore o dell'allenatore tattico. Ha esperienze molto importanti alle spalle, ha guidato gruppi con giocatori di alto livello. Il Napoli ha un'ottima ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrigo, opinionista ed exdi calcio, ha rilasciato alcune parole su Lucianoalla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si evince dal quotidiano: "Ammetto che per me Lucianoè ancora un, un punto interrogativo: non ho ancorase va a destra o se va a sinistra. Mi riferisco, è ovvio, alla questione dell'o dell'. Ha esperienze molto importanti alle spalle, ha guidato gruppi con giocatori di alto livello. Il Napoli ha un'ottima ...

Advertising

ilnapolionline : Arrigo Sacchi ed il dubbio Spalletti: 'Sceneggiatore o tattico?' - - MondoNapoli : Sacchi: 'Spalletti? E' un mistero...' - - CalcioNapoli24 : - MundoNapoli : Sacchi: “Spalletti è un’incognita per la prossima stagione” - STEVE19722 : @AlfredoPedulla Spalletti e' un'ottimo allenatore, preferisco non commentare Arrigo Sacchi, perche' non avendo gioc… -