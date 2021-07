Riforma Giustizia | i punti dell' intesa su prescrizione e improcedibilità

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’raggiunta in Cdm sul meccanismo diinserito nelladel processo penale prevede l’entrata in vigore gradualee nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all’immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). L’accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale. Di seguito iprincipaliLa ...

GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” - petergomezblog : Riforma giustizia, trovata l’intesa in Cdm: inclusi nel regime speciale tutti i reati di mafia come richiesto dal M… - LuciaLaVita1 : RT @GiuseppeConteIT: Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia https://t.… - SimoneM1978 : RT @paglialunga00: Vi rendete conto che che il governo è fermo da giorni perché deve discutere su una riforma della GIUSTIZIA fatte da un D… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Giustizia

'Questi - ha rivendicato il leader in pectore M5s, sempre sul terreno delladella- sono miglioramenti che non ci dobbiamo intestare noi come M5s ma sono per tutte le vittime della ...Roma, 29 lug 20:36 - Ladellaapprovata in Consiglio dei ministri è un passo fondamentale che non lascia spazio a rischi di impunità per i reati di mafia e terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e ...ROMA (ITALPRESS) – E’ stato raggiunto in Consiglio dei ministri l’accordo tra i partiti della maggioranza sulla sulla riforma della Giustizia predisposta dalla ministra Cartabia. Dopo unlunga ...19:52L'Ars chiude per ferie fino a settembre, Miccichè: "È stato un anno faticoso" 19:42Brucia la provincia di Palermo, incendi da San Giuseppe Jato a Caccamo 19:42Decine di incendi nel Palermitano, c ...