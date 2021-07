Riforma giustizia, Bonelli (Europa Verde): “Togliete improcedibilità anche per i reati ambientali. Sono odiosi come quelli di mafia” (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo i reati di mafia, ma anche quelli ambientali che Sono “altrettanto odiosi” dovrebbero essere contenuti nella lista di quelli per i quali non scatta l’improcedibilità, sottoponendoli di conseguenza a tempistiche più stringenti in materia di prescrizione. Ne è convinto il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, secondo cui “l’accordo sulla Riforma della giustizia raggiunto nel consiglio dei ministri tiene fuori i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo idi, mache“altrettanto” dovrebbero essere contenuti nella lista diper i quali non scatta l’, sottoponendoli di conseguenza a tempistiche più stringenti in materia di prescrizione. Ne è convinto il co-portavoce nazionale di, Angelo, secondo cui “l’accordo sulladellaraggiunto nel consiglio dei ministri tiene fuori i ...

