«Rifiuto umano» No | è nostro fratello

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sta occupando molto spazio la cronaca della morte di Younes El Bossettaoui. I motivi sono molti ma, forse, soprattutto perché in molti vogliono far risuonare il loro pensiero. Alcuni ricercano la condanna per ciò che è successo, altri ricercano la giustificazione. Sinceramente io continuo a vedere sconfitte su sconfitte. Non ultima la definizione di «» da parte di Massimo Della Nina, consigliere comunale di Porcari. Da quando ho letto la notizia continua a chiedermi come si possa definire così un uomo. Forse il suo stile di vita era più simile ad un, più perché rifiutato da tutti piuttosto che conosciuto e accolto. Un ...

Difenderne la memoria, giacché qualcuno ha definito quell'uomo "un". Youns El Boussettaoui , 39 anni, ucciso con un colpo di pistola davanti al bar Ligure da Massimo Adriatici, ex ...Per questo motivo, l'Africa non può mancare in alcun discorso, dal più serio al più faceto: ... aveva chiesto un posto per il solo Continente africano: dinanzi aldel governo del calcio ...Era prevedibile che si scatenasse l'inferno e anche qualcosa di più contro il consigliere comunale di Porcari che non ha esitato a criticare l'immigrato marocchino ucciso a Voghera da un assessore leg ...In una nota congiunta, il senatore Gianluca Ferrara e il consigliere comunale di Lucca Massimiliano Bindocci prendono posizione contro le dichiarazioni del consigliere comunale Massimo Della Nina in m ...