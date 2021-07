(Di giovedì 29 luglio 2021) Alledi Tokyo ora arriva un’altra grana. E volanodiperfino sugli atleti. United for Navid, istituita dopo l’esecuzione del lottatoreNavid Afkari e che ha più volte chiesto l’azione contro l’Iran per presunte violazioniCarta olimpica, ha sollecitato la Commissione etica del Cio ad avviare un’indagine immediata sull’Foroughi. Il gruppo ha affermato che Foroughi, che ha vinto lacon la pistola ad aria compressa da 10 metri alledi Tokyo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Olimpiadi, accuse di terrorismo ad un atleta iraniano. Richiesta la sospensione della medaglia d’oro… - Sport_Fair : 'E' un terrorista, toglietegli la medaglia' Pesantissime accuse all'indirizzo di Javad #Foroughi Il nuovo campione… - puntomagazine : L’equipaggio italiano cambiato nella notte dopo il Covid di Rosetti, poi la brutta partenza e l’impresa sfiorata. L… - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: #Facciamoilpunto?? ??#Mediterraneo: l'Atlante fiero partner della missione ResQ ????#ONU: il Vertice sull'Alimentare incon… - laboescapes : RT @atlanteguerre: #Facciamoilpunto?? ??#Mediterraneo: l'Atlante fiero partner della missione ResQ ????#ONU: il Vertice sull'Alimentare incon… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi accuse

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

I problemi sono emersi sin dal primo giorno e non si sono mai fermati: gli appassionati sportivi, che aspettavano con ansia ledi Tokyo saltate lo scorso anno per la pandemia , sono rimasti delusi dalla copertura dell'evento da parte della Rai, che sta fornendo uno spezzatino dei Giochi, saltando da una disciplina ...... nuovo campione olimpico della pistola ad aria compressa 10 metri riuscito a prendersi la medaglia d'oro alledi Tokyo . L'atleta iraniano è finito nell'occhio del ciclone dopo le...Il brasiliano Marcelo Melo, avversario nel primo turno di doppio misto, ha pesantemente criticato il comportamento del serbo durante l'incontro ...Ennesimo scossone ai Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo qualche polemica sparsa durante questa settimana a cinque cerchi, l'Iran torna protagonista in una vicenda che avrebbe dell'incredibile. Solo cinque ...