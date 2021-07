Nuoto | Caeleb Dressel campione olimpico dei 100 sl 6° Alessandro Miressi

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non riesce l’impresa adnella finale dei 100 sl alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro, qualificatosi per l’atto conclusivo con il terzo tempo complessivo, non è andato oltre la sesta posizione, nuotando un 47?86 ben superiore ai propri standard. Medaglia d’oro, come da copione, per il grande favorito. Ildel mondo americano ha realizzato il nuovo recordin 47?02, peraltro dopo un passaggio velocissimo ai 50 metri in 22?39. Il 24enne ha dovuto faticare non poco per avere la meglio del redivivo Kyle Chalmers: l’australiano, detentore del ...