Milan | Maldini studia un nome insospettabile per non far rimpiangere Kaio Jorge

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Sfumato, Paoloha messo nel mirino un giovane della Ligue1 Il talentuoso brasilianoè sempre più vicino alla Juventus e Paoloè al lavoro per non far restare ilimpreparato. Giroud e Ibrahimovic sono grandi campioni, ma visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.