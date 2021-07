Michela Murgia parla della sulla violenza, anche su di lei (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attivista Michela Murgia, sul palco dei Chiostri di San Pietro, parla apertamente della sua esperienza attraverso un commovente monologo sulle violenze e discriminazioni di genere. Lo scorso 23 luglio, l’attivista e blogger Michela Murgia ha tenuto il suo spettacolo ai Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia. Pienone: tutti esauriti i posti per ascoltare le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attivista, sul palco dei Chiostri di San Pietro,apertamentesua esperienza attraverso un commovente monologo sulle violenze e discriminazioni di genere. Lo scorso 23 luglio, l’attivista e bloggerha tenuto il suo spettacolo ai Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia. Pienone: tutti esauriti i posti per ascoltare le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

FrancoCappellet : RT @Moonlightshad1: Hanno insultato per mesi Michela Murgia perché dice che in una democrazia le divise nell'apparato di governo mettono in… - RosyDiBartolo1 : RT @Moonlightshad1: Hanno insultato per mesi Michela Murgia perché dice che in una democrazia le divise nell'apparato di governo mettono in… - gdominici1968 : RT @Moonlightshad1: Hanno insultato per mesi Michela Murgia perché dice che in una democrazia le divise nell'apparato di governo mettono in… - emanuele68 : RT @Moonlightshad1: Hanno insultato per mesi Michela Murgia perché dice che in una democrazia le divise nell'apparato di governo mettono in… - GraziaCheCambia : RT @Moonlightshad1: Hanno insultato per mesi Michela Murgia perché dice che in una democrazia le divise nell'apparato di governo mettono in… -