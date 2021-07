Le campagne vaccinali erano più evolute nel 1800 (Di giovedì 29 luglio 2021) Altro che obbligo vaccinale, sentite qua: una mostra all’Archivio General de Indias di Siviglia espone materiale relativo alla spedizione intrapresa nel 1803 da Francisco Javier de Balmis per vaccinare contro il vaiolo gli abitanti delle colonie spagnole. Dovendo viaggiare in nave per settimane senza però disporre di refrigeratori che prolungassero la durata del vaccino in vitro, Balmis imbarcò ventidue bambini e, inoculandolo a turno in due di loro ogni dieci giorni, si garantì una riserva che consentì di vaccinare circa trecentomila persone dalle Canarie alle Filippine. Ma era, appunto, il 1803. Nel 2021 siamo più evoluti e, anziché ricorrere all’espediente dei bambini-frigorifero, ci ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Altro che obbligo vaccinale, sentite qua: una mostra all’Archivio General de Indias di Siviglia espone materiale relativo alla spedizione intrapresa nel 1803 da Francisco Javier de Balmis per vaccinare contro il vaiolo gli abitanti delle colonie spagnole. Dovendo viaggiare in nave per settimane senza però disporre di refrigeratori che prolungassero la durata del vaccino in vitro, Balmis imbarcò ventidue bambini e, inoculandolo a turno in due di loro ogni dieci giorni, si garantì una riserva che consentì di vaccinare circa trecentomila persone dalle Canarie alle Filippine. Ma era, appunto, il 1803. Nel 2021 siamo più evoluti e, anziché ricorrere all’espediente dei bambini-frigorifero, ci ...

