Il sindaco-medico di Santa Lucia di Piave: “Il Green pass è una violazione della privacy” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non sono un no vax. Ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile. Io non mi sono vaccinato , ma non dico ai miei pazienti di non vaccinarsi. Confrontiamo assieme i pro e i contro per ognuno. Io la vaccinazione ha faccio a chi me la chiede. Ma, per quanto mi riguarda voglio essere libero di poterla fare o meno”. Così all’Adnkronos Riccardo Szumski. medico di base e sindaco di Santa Lucia di Piave. Leghista della prima ora. Il sindaco-medico Szumski: il vaccino deve essere facoltativo “Non vado in piazza a gridare no vax”, aggiunge. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non sono un no vax. Ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile. Io non mi sono vaccinato , ma non dico ai miei pazienti di non vaccinarsi. Confrontiamo assieme i pro e i contro per ognuno. Io la vaccinazione ha faccio a chi me la chiede. Ma, per quanto mi riguarda voglio essere libero di poterla fare o meno”. Così all’Adnkronos Riccardo Szumski.di base edidi. Leghistaprima ora. IlSzumski: il vaccino deve essere facoltativo “Non vado in piazza a gridare no vax”, aggiunge. ...

