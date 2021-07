Advertising

zazoomblog : Gianetti consiglio comunale davanti ai cancelli con consiglieri regionali e sindaci - #Gianetti #consiglio… - DanteCattaneo : Ieri sera gran risottata stellata in solidarietà ai lavoratori della Gianetti Ruote. E oggi alle 17 Consiglio Comun… - ilSaronno : Chiusura Gianetti, il consiglio comunale si sposta al presidio - ilSaronno : Chiusura Gianetti: il caso arriva anche in consiglio comunale a Cesano Maderno - ilSaronno : Chiusura Gianetti: la vertenza approda al consiglio comunale di Solaro -

Ultime Notizie dalla rete : Gianetti consiglio

ilSaronno

... alcune aziende e multinazionali, tra cui Gkn, Whirlpool,Ruote e altre, hanno avviato le ... I lavoratori della Centrale Tirreno Power che domani saranno inRegionale per chiedere un ......il presidio dei dipendenti dellaRuote di Ceriano Laghetto. Alle 17 di giovedì 29 luglio la Giunta, nel pieno rispetto delle prescrizioni covid, ha deciso di organizzare il...Dopo lo sciopero scatta la cassa integrazione guadagni. Da giovedì 29 luglio per i 100 lavoratori della Icar di Monza è scattato l’ammortizzatore sociale. Il giorno prima i dipendenti erano scesi in s ...CERIANO LAGHETTO – “Ho firmato la convocazione del consiglio comunale, in seduta straordinaria ed aperto ai cittadini, sul caso “Gianetti Ruote”. Non inviteremo i ...