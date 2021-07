CorSport: rissa in campo nell’amichevole Roma-Porto, scene da far west e gioco interrotto per sei minuti (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amichevole Roma-Porto è finita 1-1. Con rissa in campo. Lo racconta il Corriere dello Sport. “La partita è stata molto nervosa, c’è stata una rissa nel secondo tempo, con il gioco interrotto per almeno sei minuti. L’arbitro Rui Soares è stato incapace di riportare la pace dopo scene da far west, con i due allenatori che sono rimasti ai margini ma che già durante la partita si erano beccati dalle panchine”. È nato tutto per una brutta entrata di Pepe su Mkhitaryan, racconta il quotidiano sportivo. Per reazione, mentre andava a terra, il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amichevoleè finita 1-1. Conin. Lo racconta il Corriere dello Sport. “La partita è stata molto nervosa, c’è stata unanel secondo tempo, con ilper almeno sei minuti. L’arbitro Rui Soares è stato incapace di riportare la pace dopoda far, con i due allenatori che sono rimasti ai margini ma che già durante la partita si erano beccati dalle panchine”. È nato tutto per una brutta entrata di Pepe su Mkhitaryan, racconta il quotidiano sportivo. Per reazione, mentre andava a terra, il ...

