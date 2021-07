Calcio, giocatori a fine carriera con ‘Un’altra partita’ si rimettono in gioco (Di giovedì 29 luglio 2021) Una nuova opportunità di vita e di lavoro, dopo la fine della carriera sportiva di calciatore. Tornare a mettersi in gioco, ma questa volta da imprenditore e con l’aiuto e la fiducia che offrono la grande rete del franchising: è quello che offre il progetto “Un’altra partita” promosso da Assocalciatori con le tre associazioni di categoria del mondo del franchising: Assofranchising, Confimprese e Federfranchising che rappresentano oltre 500 brand in Italia. Fa parte del progetto anche Massimo Barbieri di LBSQUARED2. “Questo progetto è, innanzitutto, un servizio di formazione e affiancamento per calciatrici e calciatori che intendano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Una nuova opportunità di vita e di lavoro, dopo ladellasportiva di calciatore. Tornare a mettersi in, ma questa volta da imprenditore e con l’aiuto e la fiducia che offrono la grande rete del franchising: è quello che offre il progetto “Un’altra partita” promosso da Assocalciatori con le tre associazioni di categoria del mondo del franchising: Assofranchising, Confimprese e Federfranchising che rappresentano oltre 500 brand in Italia. Fa parte del progetto anche Massimo Barbieri di LBSQUARED2. “Questo progetto è, innanzitutto, un servizio di formazione e affiancamento per calciatrici e calciatori che intendano ...

Advertising

italiaserait : Calcio, giocatori a fine carriera con ‘Un’altra partita’ si rimettono in gioco - SerenaPolano : RT @HuertDeAuteuil: “lE fEmMiNe ChE PaRlAnO dI CaLcIo SoNo CrInGe, NoN sAnNo mAnCo cOs’È iL FuOriGiOcO, NoN cApiScoNo NiEnTe” Giocatori p… - TV7Benevento : Calcio, giocatori a fine carriera con 'Un'altra partita' si rimettono in gioco... - GRiarso : @jason05_ Esigo le ricostruzioni sul campo con 11 giocatori-attori che cercando di replicare il gol come fu su Quelli che il calcio - IMBili_ : @totofaz Erano tutti convinti che Luis Alberto stava in campo come gli pareva e che Inzaghi avrebbe fatto fare la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio giocatori Sconcerti: "Gli imprenditori del calcio non sanno nemmeno cosa producono" Per l'editorialista 'quasi per nessuno il calcio è la prima occupazione, non hanno nel calcio il ... Eppure il costo medio dei giocatori è crollato del 30/40 per cento, e con quel prezzo si sono ...

Inzaghi si gode il suo super rinforzo. Ieri altri 3 i promossi Un assist da fermo su calcio d'angolo per il gol di Satriano , un assist in movimento ed un gol ... Tuttosport prosegue sottolineando come ci siano altri giocatori ad aver dato buone indicazioni nel ...

Calcio, giocatori a fine carriera con 'Un'altra partita' si rimettono in gioco Yahoo Finanza Anteprima: Los Angeles Galaxy vs. Portland Timbers - predizione, notizie sulle squadre, formazioni Il Los Angeles Galaxy rimane senza diversi giocatori chiave, tra cui Javier Hernandez ... optare per sostituirlo di nuovo nel secondo tempo per facilitarlo torna nel calcio normale. Anche se non hanno ...

Juventus, Rafia positivo al Covid-19: il comunicato La Juventus ha comunicato che Rafia è risultato positivo al Covid-19 La Juventus comunica la positività al Covid-19 di Hamza Rafia: la nota del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS S ...

Per l'editorialista 'quasi per nessuno ilè la prima occupazione, non hanno nelil ... Eppure il costo medio deiè crollato del 30/40 per cento, e con quel prezzo si sono ...Un assist da fermo sud'angolo per il gol di Satriano , un assist in movimento ed un gol ... Tuttosport prosegue sottolineando come ci siano altriad aver dato buone indicazioni nel ...Il Los Angeles Galaxy rimane senza diversi giocatori chiave, tra cui Javier Hernandez ... optare per sostituirlo di nuovo nel secondo tempo per facilitarlo torna nel calcio normale. Anche se non hanno ...La Juventus ha comunicato che Rafia è risultato positivo al Covid-19 La Juventus comunica la positività al Covid-19 di Hamza Rafia: la nota del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS S ...