Amici | nozze per due ex allievi | la proposta ha lasciato tutti a bocca aperta

Bellissima notizia per due ex allievi di Amici. Bryan Ramirez e Paola De Filippis presto convoleranno a nozze. La proposta ha sorpreso la ragazza. Amici per i tanti allievi non è stato solo un luogo in cui migliorarsi e aspirare ad una carriera da artisti. Ma per alcuni è stato un luogo in cui è scoccato l'amore. Il caso specifico è quello di Bryan Ramirez e Paola De Filippis. I due si sono incontrati durante la 17esima edizione del talent. Da quel momento non si sono più lasciati e ora convoleranno a nozze.

