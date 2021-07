Vecino | “Voglio arrivare bene all’inizio del campionato e giocarmi le mie chances Inzaghi? Tanto entusiasmo”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Matiasai microfoni di InterTV Primi giorni di ritiro per Matiasarrivato ad Appiano Gentile dopo le vacanze estive. Il centrocampista uruguaiano vuole dimenticare la passata stagione e iniziare al meglio questa sperando di poter dare un contributo importante nella squadra di Simone. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di InterTV. Matias, com’è tornare ad Appiano con questo clima inglese?Sì, diciamo che non sembra proprio estate. Ma sono contento di essere qui e di rivedere i compagni, era da tempo che non ci vedevamo. Ho moltoe tanta carica per la nuova ...

Vecino sull'Inter: 'Ho percepito grande entusiasmo da Inzaghi. Voglio ritrovare continuità'

Il centrocampista uruguaiano Matias Vecino ha parlato al canale ufficiale Inter TV: "Clima inglese ad Appiano? Sì, diciamo che non sembra proprio estate.