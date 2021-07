Un incredibile cimelio legato a Carlo e Diana messo in vendita | ecco di cosa si tratta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le vite e le vicende dei componenti della Royal Family, si sa, sono sempre un’occasione ghiotta per i moltissimi appassionati e per il mondo intero, soprattutto quando le varie vicende scadono nel gossip. Ma non è questo il caso. Stavolta si parla di unaall’asta di unreale molto molto particolare, se non addirittura al limite del bizzarro. Leggi anche -> Lite tra fratelli nella Royal family, ma stavolta non c’entrano William e Harry I cimeli della Famiglia Reale inglese sono sempre al centro degli interessi di moltissimi collezionisti, ma chissà se in questo caso ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di accaparrarsi ...

