Temptation Island | Serena Enardu difende Jessica Mascheroni | “Hai fatto bene”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra le protagoniste più discusse di2021 c’è senza dubbio, la 34enne milanese che ha tradito il fidanzato Alessandro Autera con il single Davide Basolo, per il quale ha palesemente perso la testa. Letteralmente massacrata dal web, dove in queste ore viene additata come una “poco di buono”,ha trovato comunque la solidarietà di qualcuno. Tra questi, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina2021,...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - italiaserait : Temptation Island, come sono andati gli ascolti tv ieri sera 27 Luglio 2021 - VanityFairIt : Pregi e difetti della decima edizione di «Temptation Island», tra schemi un po' logori che potrebbero essere aggior… - MondoTV241 : Temptation Island: Nilufar Addati risponde alle offese di Jessica Mascheroni #TemptationIsland #NilufarAddati… - OneArtist5 : Ma solo io mi sono totalmente dimenticato e anche disinteressato di seguire Temptation Island quest’anno? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

A '' la resa dei conti di Manuela e Stefano è finita a schiaffi, tanto che Filippo è dovuto intervenire per calmare la fidanzata. Il primo impatto è stato civile, ma in poco tempo i toni ...Stefano Sirena e la fidanzata Manuela Carriero hanno partecipato ae hanno lasciato il programma da soli dopo un acceso falò di confronto. Sulla loro (passata) love story interviene l'ex gieffina, influencer Valentina Vignali che ha pubblicato ...Anche quest’anno Temptation Island ha registrato un clamoroso successo. Record di ascolti per la finalissima. Record per la finalissima di “Temptation Island” che, ieri sera ...Arriva il primo selfie di coppia per Manuela Carriero e Luciano Punzo: ecco la prima dedica d'amore dopo Temptation Island 2021 ...