Roma, controlli all'ex mattatoio: sanzioni per 10 persone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dieci le persone denunciate questa mattina dalla Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di una mirata attività di controllo nell'area dell'ex mattatoio a Testaccio. Le verifiche degli agenti hanno riguardato i 29 box presenti all'interno dell'area- di proprietà di Roma Capitale- e lo stato di salute dei cavalli: 10 i vetturini denunciati per occupazione abusiva. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti in merito all'utilizzo illegale di alcune delle strutture censite durante l'intervento. su Il Corriere della Città.

