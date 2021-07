Green pass | Mattarella | “In ambienti comuni e condivisi le persone hanno diritto che nessuno porti pericolo di contagio”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel suo ultimo intervento del settennato alla Cerimonia del Ventaglio il presidente della Repubblica, Sergio, interviene nel dibattito sull’obbligo vaccinale. E mentre alcuni leghisti si preparano a scendere in piazza per protestare contro ile le relative restrizioni, il capo dello Stato lancia un messaggio molto chiaro alla galassia no vax e alla tutta la politica che le strizza l’occhio mantenendosi sul territorio dell’ambiguità, richiamando alla responsabilità di tutti. “Auspico fortemente che prevalga il senso dità, un senso di responsabilità collettiva. La libertà è condizione ...

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - EricrapErikrap : @jimmomo @SkyWalkerVII Dopo il CARCERE (lockdown)... se fai il bravo ti condedo la LIBERTA' CONDIZIONALE (green pas… - Claudioski10 : RT @fattoquotidiano: Green pass, Mattarella: “In ambienti comuni e condivisi le persone hanno diritto che nessuno porti pericolo di contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il presidente della Repubblica ha ricevuto la stampa parlamentare ai giardini del Quirinale sergio mattarella ventaglio stampa vaccini Sullo stesso argomento: Mattarella blinda Draghi sul: "Serve senso di responsabilità per evitare nuove chiusure" Pubblichiamo di seguito l'intervento che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto alla cerimonia della consegna ...Faccio un appello al governo, con ilfate tornare i tifosi negli stadi. Vialli e Mancini? Non ci sono parole per loro, sono delle icone. Hanno portato la Sampdoria nel mondo. Ho chiesto al ...I volontari che hanno ricevuto il vaccino anti Covid italiano ReiThera, ancora in fase sperimentale, non hanno diritto al Green pass ...Il presidente federale Gravina sostiene che tutti i tesserati delle squadre debbano essere vasccinati ed oggi, al riguardo interviene anche il Sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa..