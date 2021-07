"Gli errori di Biles e Osaka: dedicare la vita completamente alla vittoria" (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Le forti pressioni psicologiche degli atleti a Tokyo si spiegano anche con l’eccessiva attenzione che tutti noi poniamo nei risultati, che comportano uno svuotamento dello sportivo e della persona. Pilato ha reagito alla sconfitta o alle difficoltà meglio di Osaka o Biles, che però erano sicuramente più sotto pressione”. Stefano Massari di mestiere fa il mental coach, in particolare nello sport. L’“allenatore della mente” è una figura professionale che in Italia si è diffusa da non molti anni e che cerca di migliorare le performance degli atleti allenandoli alla gestione della pressione, dello stress, della paura e anche ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Le forti pressioni psicologiche degli atleti a Tokyo si spiegano anche con l’eccessiva attenzione che tutti noi poniamo nei risultati, che comportano uno svuotamento dello sportivo e della persona. Pilato ha reagitosconfitta o alle difficoltà meglio di, che però erano sicuramente più sotto pressione”. Stefano Massari di mestiere fa il mental coach, in particolare nello sport. L’“allenatore della mente” è una figura professionale che in Italia si è diffusa da non molti anni e che cerca di migliorare le performance degli atleti allenandoligestione della pressione, dello stress, della paura e anche ...

